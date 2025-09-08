Российские войска начали блокаду Славянска, постепенно сжимая кольцо вокруг этого стратегически важного города. Украинские ресурсы уже несколько дней сообщают о катастрофическом развитии ситуации для своих войск. Пишет ЦарьГрад.

Москва реализует планы, которые не удалось закрепить за столом переговоров из-за отказа Киева. Программа-минимум для России — полный контроль над Донбассом. Сейчас под её контролем находятся две трети региона. Для завершения задачи необходимо освободить такие города, как Покровск, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Доброполье, Северск, Лиман и Мирноград. Именно эти населённые пункты рассматриваются как ключевые для завершения операции.

Над трассой Изюм — Славянск последние дни активно работают российские FPV-дроны, ежедневно уничтожающие украинские военные грузовики с боеприпасами. Это указывает на то, что Россия стремится перекрыть снабжение гарнизонов ВСУ, фактически блокируя город.

Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что сейчас можно говорить о первом этапе окружения Славянско-Краматорской группировки. С течением времени блокада будет становиться плотнее, пока кольцо не сомкнётся полностью, что приведёт к поражению украинских сил.

Украинский Telegram-канал «Резидент» пишет, что в Донбассе сформированы два полукольца: одно вокруг Покровска и Мирнограда, другое — вокруг Славянска и Краматорска. По данным канала, атаки севернее Доброполья и на Лиманском направлении свидетельствуют о том, что Россия стремится перерезать линии коммуникации. Сейчас расстояние между двумя «клешнями» оценивается в 60–70 километров. Если оно сократится до 30–40, этот коридор окажется под постоянным контролем российских дронов, и оборона северной части Донбасса станет для ВСУ фактически невозможной.

По информации «Резидента», украинским войскам удалось остановить продвижение под Добропольем, но на Лиманском направлении противник удержать наступление не смог. Дополнительную тревогу в Киеве вызвала переброска Россией резервов в район Покровска, что может говорить о подготовке масштабного прорыва осенью.

Сейчас Россия ведёт не только борьбу за территории, но и стремится изматывать силы противника. Цель заключается в том, чтобы ВСУ оказались в состоянии, при котором не смогут эффективно обороняться. Киев уже вынужден использовать спецназ, националистические батальоны и иностранных наёмников, чтобы удерживать фронт. Однако эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе Украина не располагает достаточными людскими ресурсами для сдерживания наступления.