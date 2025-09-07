Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале признал, что Красноармейское направление, известное на Украине как Покровское, остаётся одним из самых тяжёлых участков фронта для украинской армии.

По словам Сырского, за последнюю неделю подразделения ВСУ отразили около 350 массированных атак российских войск. Он отметил, что именно здесь действует крупнейшая наступательная группировка Вооружённых сил России, которая, по его выражению, пытается прорвать оборону.

Сырский подчеркнул, что несмотря на напряжённость и ожесточённые бои, украинским подразделениям удаётся удерживать позиции и сдерживать натиск противника. Он добавил, что ситуация на добропольском направлении также остаётся сложной. По его утверждению, там украинские военные периодически проводят результативные штурмовые действия.