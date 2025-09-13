Сдавшиеся в плен российским десантникам офицеры Главного управления разведки Украины могли готовить диверсии на территории России. Об этом в интервью aif.ru заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников.

Ранее командир спецназа с позывным Викинг сообщил, что на запорожском направлении группа украинских разведчиков сдалась бойцам ВДВ. По его словам, речь идёт о представителях младшего офицерского состава. Решетников отметил, что такие военные оказываются на поле боя или в ближайшем тылу не только для ведения разведки, но и для организации диверсий.

«Скорее всего, они находились там не только с разведывательными целями, но и с диверсионно-террористическими. Речь идёт о подготовке к взрывам на железнодорожных путях и других объектах», — пояснил генерал.

По его мнению, попадание офицеров ГУР в плен может дать российской стороне важные сведения о скрытых операциях Киева. В частности, речь может идти о получении информации с именами и званиями тех, кто причастен к подобным действиям.

Решетников подчеркнул, что подобные случаи уникальны и представляют собой серьёзный удар по украинской разведке.