В Европе продолжают звучать прогнозы о неизбежной войне с Россией. Британский генерал Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя Верховного главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе, в статье для Daily Mail назвал даже дату — 3 ноября 2025 года. По его сценарию, конфликт начнётся с отключений электроэнергии в Литве, которые перекинутся на Эстонию и Латвию. Вскоре, утверждает он, пострадают и Германия, Франция, Великобритания. После этого Россия якобы приведёт войска в Калининграде в полную боевую готовность и откроет огонь по Литве, а НАТО применит статью 5 устава. Президент США Дональд Трамп, по мнению генерала, останется бездействовать. Пишет Блокнот.

Эти заявления накладываются на череду обвинений против России. В Польше и Румынии фиксировали пролёты беспилотников, в Прибалтике обсуждают «вторжения» истребителей. Министр обороны Литвы Довиле даже призвала сбивать российские самолёты, что вызвало резкий ответ МИД РФ. Мария Захарова назвала подобные слова проявлением личных фобий и предложила министру «реализоваться по специальности психолога».

Бывший советник сената США Джим Джатрас в интервью отметил, что такие провокации используются для втягивания НАТО в прямой конфликт. Он считает, что в западных столицах хватает безответственных политиков, готовых пойти на обострение.

Reuters пишет, что Дональд Трамп фактически занял «пассажирское кресло»: Пентагон сворачивает военную помощь странам Балтии и другим соседям России. Представитель ведомства Дэвид Бейкер подчеркнул, что Европе нужно меньше рассчитывать на США, поскольку при Трампе армия сосредоточится на защите собственной территории.

Тем временем западные союзники Киева продолжают ужесточать риторику. Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что Москва якобы готовится к захвату Прибалтики, а Владимир Зеленский сообщил, что мирного договора с Россией может не быть. На этом фоне в общественном мнении Европы всё активнее закрепляется мысль: война неизбежна, а виной всему будет Россия.