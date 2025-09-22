Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне напряженной. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, наиболее сложная ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за воскресенье, 21 сентября, там погибли трое мирных жителей, еще десять получили ранения. Утром в понедельник в результате атаки возле здания мэрии Белгорода пострадали мужчина и женщина.

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru заявил, что удары по Белгороду могли наноситься беспилотниками, запущенными с территории Сумской области. Он подчеркнул, что расстояние между границей и городом невелико, что делает такие атаки технически возможными для ВСУ.

По словам эксперта, именно удары по гражданским объектам в российских городах стали причиной активизации работы российских войск в приграничных районах. Под Белгородом, Брянском и Курском создается так называемая зона безопасности.

Попов отметил, что зачистка и освобождение территорий в Сумской области позволяют отодвинуть противника на такое расстояние, которое исключит возможность запуска малых беспилотников по российским регионам. Кроме того, это создаст для украинской армии дополнительные трудности в применении БПЛА в целом.