Российские удары по складам и объектам транспортной инфраструктуры в районах, контролируемых ВСУ, могли привести к уничтожению западной бронетехники, включая танки Abrams. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Пишет АиФ.

Ранее источники подполья сообщали о поражении российских войск по складам и охраняемым военными объектам в Нежинском районе Черниговской области, а также по площадке в Кривом Роге, где, по их данным, находилась новая техника западного производства.

Попов отметил, что на подобных складах могла размещаться поставляемая Киеву техника, в том числе австралийские танки Abrams, артиллерийские системы и боеприпасы. Он уточнил, что масштабы поставок не столь велики, как в период пребывания у власти Джо Байдена, однако каждая партия, по его словам, представляет собой боевой потенциал для Украины.

По словам эксперта, российская разведка тщательно отслеживает появление скоплений военной техники и сразу же передает данные для нанесения ударов. Попов подчеркнул, что такие действия носят упреждающий характер: цель заключается в том, чтобы не допустить переброски техники на передовые позиции уже в течение ближайшей ночи.