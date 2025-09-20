Обвинения Эстонии в нарушении границы российскими истребителями МиГ-31, а также сообщения о пролете беспилотников над Польшей и Румынией следует рассматривать как цепочку провокаций против России. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Инцидент произошел 19 сентября, когда три российских МиГ-31 совершили перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстонские власти заявили, что самолеты якобы вторглись в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Однако в Минобороны РФ подчеркнули, что истребители не нарушали государственных границ.

Подобные обвинения прозвучали и ранее. Так, 13 сентября ВВС Румынии сообщили о беспилотных аппаратах, которые они охарактеризовали как российские. А 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о многократных нарушениях воздушного пространства страны и также возложил ответственность на РФ.

«Инцидент с МиГ-31 — очередная провокация Запада. Российские самолеты всегда четко соблюдают ограничения, особенно сейчас никто не стал бы сознательно нарушать правила. Если наши истребители подходят к границе какой-либо страны, система ПВО сразу фиксирует это», — отметил Попов.

По его словам, возможна ситуация, при которой истребители НАТО или беспилотники приближаются к своим границам, и российские самолеты вынуждены сопровождать их, но такие действия всегда выполняются на безопасной дистанции.

Генерал-майор также связал эпизод с МиГ-31 с более ранними событиями в Польше. «Там все было заранее спланировано между Киевом и Варшавой. Не исключено, что это звенья одной цепи. Завтра или послезавтра могут объявить о новых нарушениях, но уже в другой стране НАТО, например в Латвии», — заявил Попов.