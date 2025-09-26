Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступательные действия и с начала 2025 года освободили более 4714 квадратных километров территории. Практически ежедневно удары дронов и ракет наносятся по пунктам временной дислокации и базам украинских войск. Как отмечает ЦарьГрад, потери ВСУ в последние недели растут стремительно.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что безвозвратные потери украинской армии достигли 1,7 миллиона человек. Он подчеркнул, что эта цифра совпадает с оценками, ранее озвученными режиссёром Никитой Михалковым в программе «Бесогон».

Данные нашли подтверждение и в информации, опубликованной хакерскими группировками Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. В результате взлома баз украинского Генштаба в сеть попали документы, где указываются сведения о потерях ВСУ, Нацгвардии, СБУ и ГУР. В них фигурирует число в 1 миллион 721 тысячу военнослужащих, которые числятся как «убитые» или «пропавшие без вести».

По данным журналистов, украинское командование часто оформляет погибших как «пропавших без вести» или даже «самовольно оставивших часть». Такая практика позволяет, с одной стороны, избежать выплат компенсаций семьям, а с другой — сохранять денежное довольствие за солдат, которых фактически уже нет в подразделении.