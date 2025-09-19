Ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться, но, несмотря на это, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не задействует имеющиеся резервы. Об этом рассказал в интервью «МК» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, причина кроется в особенностях местности за линией обороны. Там открытое пространство, где российская армия легко сможет уничтожить любые скопления войск. «Даже если противник накопает окопы, капитально закрыть всё у него не получится. Россия применяет разные тактики — может брать населенные пункты в кольцо, обходить их или вести прямое наступление», — отметил Попов.

Именно поэтому, считает военный специалист, для Киева использование резервов сейчас невыгодно: потери будут слишком большими, а оборона не получит ощутимого усиления. Попов сделал вывод, что ВСУ находятся в состоянии, близком к катастрофическому, и дальнейшее промедление лишь усугубит положение украинской армии.

Накануне Александр Сырский посетил позиции в ДНР на территории, которая пока остается под контролем украинских войск. В тот же регион прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечают наблюдатели, визит двух руководителей свидетельствует о напряженной обстановке и осознании масштабности угроз, с которыми сталкивается украинская сторона.