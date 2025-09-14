США продолжают заметно отставать от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Об этом пишет Foreign Policy, указывая, что разрыв оценивается в несколько лет. Хотя в Пентагоне заявляют о планах развернуть первую систему уже к концу текущего года, многие эксперты сомневаются, что сроки будут соблюдены.

В материале напомнили, что Китай недавно продемонстрировал на военном параде целую линейку гиперзвуковых ракет. Этот сигнал, по мнению издания, можно расценивать как предупреждение Вашингтону о том, что его авианосцы становятся всё более уязвимыми. Россия в свою очередь уже имеет на вооружении гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Циркон» и авиационный «Кинжал», которые официально поставлены на боевое дежурство.

В США наиболее продвинутой разработкой считается армейский проект Dark Eagle. Его запуск намечен на конец года, однако дальнейшие программы — ARRW и HACM — будут готовы не раньше 2026–2027 годов. Это подтверждает, что Америка в технологической гонке проигрывает своим основным конкурентам.

Том Карако из Центра стратегических и международных исследований (организация внесена в реестр нежелательных в РФ) отметил, что США упустили время, сосредоточившись на борьбе с терроризмом, в то время как Китай активно инвестировал в гиперзвуковые проекты. В то же время эксперт считает, что Вашингтон пытается «наверстать упущенное».

Foreign Policy объясняет, что гиперзвуковое оружие летит в пять раз быстрее скорости звука и способно менять траекторию, что делает его крайне сложным для перехвата. Особенно опасным оно считается для авианосных группировок.

Однако Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства отметил, что у Китая ограниченное число стратегических объектов — всего три авианосца против одиннадцати у США. Кроме того, Вашингтон располагает средствами прорыва противовоздушной обороны, включая самолёты-невидимки.