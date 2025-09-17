Британская пресса опубликовала любопытные детали визита Дональда Трампа в Великобританию. Daily Mirror со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинга расшифровало, о чем говорил президент США своей супруге Мелании и представителям британской стороны во время прилета.

Когда самолет приземлился и чета Трампов готовилась выйти, американский лидер обратился к жене: «О, холодно. Я рад, что мы надели наши пальто». Уже на трапе он предупредил Меланию: «Осторожнее».

Выйдя на землю, Трамп первым делом поздоровался с женщиной, чья личность осталась неизвестной. «Спасибо, что пришли», — произнес он. В ответ последовало: «Надеюсь, у вас было хорошее путешествие».

Следом президент обратился к послу США в Великобритании Уоррену Стивенсу: «Как дела? Спасибо, что пришли встретиться с нами здесь. У нас дома отличный сентябрь». После этого Трамп поприветствовал главу британского МИДа Иветт Купер словами: «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в нашем штате».

Пока Мелания задерживалась, Трамп добавил в сторону Стивенса: «Так ветрено, что ее волосы развеваются повсюду».

Двигаясь к вертолету, собеседники затронули тему организации визита. Стивенс заметил: «Это нужно было перенести на другое время». На что Трамп ответил: «Я в замешательстве, вам удалось организовать это, несмотря на миллион других происходящих вещей?»

Напомним, 16 сентября Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию с государственным визитом. Их разместили в Виндзорском замке. Там же активисты устроили акцию, разместив фото Трампа рядом с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях.