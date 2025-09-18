Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

В сети появилось видео из района Бердянска в Запорожской области, где на одной из машин российской военной колонны заметили необычный знак — символ, напоминающий перевернутую гирю. Кадры быстро разошлись по пабликам, вызвав обсуждения: ранее на технике ВС России подобной маркировки не фиксировали.

В беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что подобные обозначения нередко появляются во время учений. По его словам, временные тактические знаки позволяют командирам не путать подразделения и технику в ходе боевой стрельбы или маневров.

Эксперт отметил, что искать какой-либо скрытый смысл в символе нет необходимости. «Скорее всего, знак исчезнет с машин после возвращения техники в пункт постоянной дислокации», — подчеркнул Матвийчук.

Случайная статья из категории за последние 15 дней