Украинские войска могут столкнуться с серьезными трудностями при отключении спутниковой связи Starlink. Об этом изданию aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что без работы этой системы украинские артиллерийские расчеты и ракетные подразделения фактически теряют возможность получать целеуказания. «Управление различным артиллерийским орудием и ракетным вооружением столкнется с проблемами при отключении Starlink, то есть боевые группы ВСУ полностью потеряют все целеуказания. Himars и другие тяжелые средства вооружения “ослепнут”. Вот чем чревато отключение Starlink для ВСУ», — пояснил Кондратьев.

Кроме того, он отметил, что сбои в работе спутниковой сети неизбежно затронут и разведывательную деятельность Украины, включая обмен данными между подразделениями.

Ранее командующий украинскими силами беспилотных летательных аппаратов Роберт Бровди (признан в РФ террористом и экстремистом) сообщил, что Starlink перестал функционировать вдоль всей линии соприкосновения.