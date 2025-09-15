Гиперзвуковые ракеты «Циркон», задействованные в ходе российско-белорусских учений «Запад — 2025», обладают скоростью и характеристиками, которые делают их практически неуязвимыми для современных систем противоракетной обороны. Об этом в интервью aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, «Циркон» относится к морскому классу вооружений и запускается с кораблей и подводных лодок, в отличие от «Кинжала», который применяется с самолетов. Ракета развивает скорость около 10 махов и способна поражать цели на дистанции порядка 2000 километров. Кнутов отметил, что именно высокая скорость и особенности запуска делают перехват «Циркона» крайне сложной задачей, а в ряде случаев — невозможной.

Эксперт пояснил, что ракеты воздушного базирования проще отследить. Когда в воздух поднимаются истребители МиГ-31, несущие «Кинжалы», эта информация фиксируется американскими спутниками и передается на Украину. В итоге противник получает время для реакции: может поднять собственные самолеты или успеть укрыться.

С «Цирконом» ситуация принципиально иная. Запуск возможен из-под воды или с поверхности моря, и обнаружить его значительно труднее. При этом колоссальная скорость и минимальное подлетное время не оставляют противнику возможности предпринять какие-либо действия. «Времени что-то предпринять практически не остается», — подчеркнул Кнутов.