Женщины-снайперы ВСУ крайне редко оказываются в плену. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя ликвидацию наемницы из Колумбии Нанис Майерли Родригес Кастаньеды.

По словам эксперта, иностранок в украинской армии обычно направляют именно в снайперские подразделения. Подобная практика существовала еще в 1990-е годы, когда действовало террористическое формирование «Белый чулок», состоявшее из женщин-снайперов. Иванников утверждает, что и сегодня у ВСУ есть аналогичные структуры, о которых знает Владимир Зеленский.

Подполковник отметил, что снайперов-женщин почти никогда не берут в плен. Формально они проходят процедуру военнопленных, но на деле действует негласное правило «в плен не брать». Сами они сдаются крайне редко, понимая, что совершают тяжкие военные преступления и наказания избежать не удастся.

По данным, Нанис Майерли Родригес Кастаньеда приехала на Украину в марте, участвовала в боях в Сумской области и была уничтожена в районе Ямполя на лиманском направлении в ДНР.