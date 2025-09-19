Политолог Ростислав Ищенко изложил один из сценариев, по которому Запад может попытаться втянуть Россию и Польшу в военный конфликт. По его словам, фронт на Украине постепенно рушится, и именно поэтому в Европе рассматривается вариант формирования новой ударной группировки на территории Польши. Пишет ВД.

Эксперт отметил, что Варшава проявляет готовность к военным действиям, однако лишь при условии, что вместе с ней выступят США и другие союзники по НАТО. В Польше понимают: если страна окажется один на один с Россией, остальные государства альянса могут дистанцироваться, заявив, что польско-российское противостояние — это их не касается.

По словам Ищенко, польская армия остается единственной боеспособной силой в Европейском союзе. Хотя она значительно уступает российской, её потенциала достаточно, чтобы демонстрировать активность на фронте и доставлять определенные трудности. Именно поэтому, подчеркнул политолог, сторонники ограниченной войны в Европе делают ставку на Варшаву.

Он также обратил внимание на то, что на территории Польши размещается группировка сил НАТО, которая формально не подчиняется польскому командованию. Такая структура, как считает Ищенко, может быть использована для провокаций. Речь может идти о действиях вроде демонстративного сбития вертолета над Белоруссией с последующим анализом реакции Москвы и Минска. Подобные шаги могут повторяться до тех пор, пока не последует ответный удар. В этом случае Запад немедленно поднимет вопрос о нападении на НАТО.

Ищенко считает, что подобное развитие событий может привести к прямым боевым действиям на территории Польши и Белоруссии. Варшава окажется вовлеченной в конфликт уже по факту, так как удары будут наноситься с её территории и по ней же поступит ответ. При этом другие союзники могут дистанцироваться, оставив Польшу в одиночку.

По мнению политолога, цель Запада — спровоцировать конвенциональную войну невысокой интенсивности на белорусской границе. Украина в этом сценарии играет роль временного буфера. Чем дольше Владимир Зеленский удерживает фронт, тем больше времени Европа получает для поиска нового участника войны против России.