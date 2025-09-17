Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал, как можно определить страну, запустившую беспилотник. По его словам, для этого достаточно изучить топливный бак упавшего аппарата, определить его объем, тип двигателя и расход топлива, после чего станет ясно, какое расстояние дрон мог преодолеть. Такой расчет, отметил он, покажет, что запуск был произведен с территории Украины. Пишет ВД.

Ходаренок также прокомментировал идею закрытия воздушного пространства Украины силами НАТО, о чем просил Владимир Зеленский. Эксперт подчеркнул, что для этого потребовались бы десятки авиаполков, усиление радиолокационной разведки, наращивание возможностей ПВО и развертывание операторов дронов-перехватчиков. По его словам, подобные меры фактически означали бы прямое втягивание альянса в войну.

Он добавил, что в Европе уже начинают признавать: реальная гарантия безопасности для Украины возможна только при заключении договора с государством, готовым вступить в войну на ее стороне. Однако, считает Ходаренок, ни одна страна НАТО на это не пойдет, поэтому все подобные обещания остаются пустыми словами.