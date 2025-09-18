Украинский полк «Скала», который в Киеве неоднократно представляли как образец боеспособности и подготовки, фактически перестал существовать как полноценная боевая единица. Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.

По его словам, «Скала» изначально создавалась как элитное соединение, и для этого были задействованы значительные ресурсы. Полк полностью укомплектовали личным составом и обеспечили самыми современными образцами вооружения и техники, поставленными странами НАТО в прошлом году.

Особое внимание уделялось подготовке офицеров. Младший и средний командный состав направляли на плановое обучение в лагеря на западе Украины, где с ними занимались натовские инструкторы. Курсы длились от одного до трёх месяцев, а среди наставников были военные с опытом боевых действий в Сирии и других горячих точках.

Несмотря на такую тщательную подготовку, «Скала» понесла серьёзные потери. Как отметил Алехин, подразделение оказалось разгромлено на харьковском направлении и в приграничье Курской области. «На данный момент можно говорить, что “Скала” утратила боеспособность», — подчеркнул он.