За последние два десятилетия британские семьи оказались в условиях стагнации доходов при стремительном росте расходов на основные товары и услуги. Как сообщает Independent со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation, совокупные доходы домохозяйств за этот период увеличились лишь на 7%, тогда как стоимость продуктов питания, энергии и жилья выросла более чем на 120%.

Эксперты подсчитали, что если бы темпы роста доходов, зафиксированные в 1995–2005 годах, сохранились, сегодня средняя семья в Великобритании получала бы около 51 тысячи фунтов в год. На деле эта сумма составляет лишь 31 тысячу. В докладе отмечается, что нынешняя ситуация беспрецедентна для современной истории страны: пенсионеры за 20 лет смогли нарастить доходы на 21%, владельцы жилья — на 14%, а арендаторы среди трудоспособного населения — всего на 4%.

Глава Resolution Foundation Рут Кертис назвала основными причинами падения уровня жизни «катастрофическую производительность» британской экономики и крайне слабые инвестиции. Она подчеркнула, что за эти годы семьи фактически недополучили в среднем по 20 тысяч фунтов в год, что стало серьезным ударом по социальному благополучию.

Рост цен на базовые продукты продолжается и сегодня. Как указывает благотворительная организация Trussell, стоимость продовольствия и напитков растет уже пятый месяц подряд, а около 3,8 миллиона детей в стране оказались под угрозой голода. Дополнительный удар по кошелькам граждан нанесли расходы на энергию. По данным портала Uswitch, около 2 миллионов семей планируют предстоящей зимой вовсе не включать центральное отопление из-за его высокой стоимости.

Министерство финансов Великобритании утверждает, что предпринимает меры для смягчения кризиса, включая повышение национальной минимальной заработной платы и расширение программы бесплатных школьных обедов. Однако, по мнению многих экспертов, этих шагов недостаточно для перелома ситуации.

Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой «ВЗГЛЯД» отметил, что недовольство британцев растет не только из-за экономических проблем. По его словам, население устало от того, что власти уделяют внимание геополитическим проектам и заигрывают с радикальными исламистскими группами, тогда как реальные запросы граждан внутри страны остаются без должного ответа.