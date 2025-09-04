Российское командование усиливает группировку на направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), перебрасывая туда подразделения ВДВ и морской пехоты с сумского участка. Об этом сообщил военный аналитик Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале. По его информации, перед переброшенными соединениями поставлена задача прорыва в сторону Доброполья.

В составе сил, которые направлены на это направление, названы 155-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й полк морской пехоты, 11-я десантно-штурмовая бригада и 76-я дивизия ВДВ. Эти части ранее участвовали в освобождении Курской области и создании буферной зоны в Сумской области, где показали высокую эффективность.

По сообщениям российских околовоенных Telegram-каналов, наиболее ожесточённые столкновения сейчас идут в районах Удачного и Троянды. Также сообщается о расширении зоны контроля российских войск на юго-западных подступах к Красноармейску и начале штурма Димитрова (украинское название — Мирноград).

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии «Аргументам и фактам» подчеркнул, что ключевые цели российских сил — взятие Константиновки и Красноармейска. По его словам, города фактически зажимаются в «клещи». Он отметил, что применяется проверенная тактика: удары наносятся не только по самим укреплениям противника, но и по дорогам, коммуникациям, ближним и дальним тылам. Таким образом идёт комплексное давление, при котором исключается повторение сценария боёв за Мариуполь, когда значительная часть города была разрушена в ходе активных уличных боёв.

Дандыкин добавил, что особое внимание уделяется борьбе с беспилотниками, где активно действует подразделение «Рубикон». По его мнению, главная задача украинских войск на данном этапе — продержаться до зимы. Однако ресурсов для масштабного наступления у Киева нет, поэтому осень, по словам эксперта, станет для ВСУ самым тяжёлым периодом с начала конфликта, а наибольшее количество «неприятных сюрпризов» ожидает украинскую армию в сентябре и октябре.