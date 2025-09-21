Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в том, что украинский подводный дрон Toloka, получивший прозвище «подводный Орешник», является собственной разработкой Киева. Как он заявил, с высокой долей вероятности речь идет о проекте, созданном при поддержке западных стран и входящем в пакет военной помощи. Его слова приводит aif.ru.

«У меня есть глубокие сомнения насчет именно подводного дрона. Может, это надводный или полупогружной аппарат… Но в любом случае, это всё детище западной помощи», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин напомнил, что военно-морские силы Украины никогда не обладали серьезными возможностями в подводном направлении. По его словам, у Киева была лишь одна субмарина, переданная при разделе Черноморского флота. Однако после 2014 года эта лодка осталась в Севастополе и фактически перешла под контроль России. Таким образом, все компетенции и техническая база в области создания подводной техники сохранились у Москвы.

Эксперт убежден, что проект Toloka напрямую связан с западными поставками вооружений. При этом он отметил, что в случае возникновения угрозы Россия располагает куда более мощным инструментом — стратегическим беспилотным подводным аппаратом «Посейдон», который называют «оружием судного дня».

По мнению Дандыкина, появление «Орешника» — это не самостоятельный технологический рывок Украины, а результат внешней поддержки, нацеленной на расширение возможностей ВСУ в морской сфере.