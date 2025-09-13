Случаи, когда офицеры Главного управления разведки Украины оказываются в российском плену, происходят крайне редко. Именно поэтому эпизод, произошедший на запорожском направлении, вызвал широкий резонанс. Как сообщил командир отряда спецназа с позывным Викинг, группа украинских разведчиков сдалась бойцам российских ВДВ.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru подчеркнул, что подобные события можно рассматривать как признак серьёзных проблем в морально-психологическом состоянии украинских сил. По его словам, факт сдачи в плен высокопоставленных военных противника говорит о том, что не всё благополучно внутри системы управления.

Дандыкин отметил, что оказавшиеся в плену офицеры могут обладать ценными сведениями оперативно-тактического характера, и подобные утечки крайне болезненны для ВСУ. «Это очень редкий случай. Значит, не всё у них там хорошо с точки зрения морального духа. Попавшие в плен военные могут поделиться оперативно-тактической информацией. Факт в том, что если такое происходит, для врага это очень печально», — отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, сдача в плен могла быть связана с отсутствием должного контроля со стороны высшего командования Украины, что также указывает на проблемы в управлении войсками.