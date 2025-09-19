Национальный архив США выложил уникальный видеоролик, который сразу вызвал оживленные споры. Как сообщает Daily Mail, запись длительностью 22 минуты получила название «Инцидент в Розуэлле» и, по утверждению авторов, содержит кадры падения НЛО в 1947 году, а также изображения тел пришельцев, оказавшихся на земле после крушения.

Публикация моментально разошлась по социальным сетям и стала вирусной. Многие пользователи утверждали, что на записи отчетливо видны фигуры, похожие на инопланетян. Для сторонников версии о реальности Розуэлльского инцидента это стало еще одним аргументом в пользу давних слухов о том, что в США скрываются доказательства контакта с внеземной цивилизацией.

Однако скептики отнеслись к появлению ролика с большой осторожностью. Эксперт по НЛО Марк Ли заявил, что сам факт размещения видео в Национальном архиве не делает его подлинным с точки зрения науки. По его словам, речь может идти о так называемой парейдолии — зрительной иллюзии, когда человек видит знакомые образы там, где их на самом деле нет.