Российские войска в сентябре усилили наступление в Харьковской области, и главные бои развернулись за Купянск. По информации издания «Царьград», наши штурмовые подразделения заняли здание местной администрации и гостиницу «Оскол», расположенную неподалёку от трассы Н-26 и разрушенного моста через реку Оскол.

Военкоры отмечают, что украинские военные оставили территорию молочно-консервного комбината, который долгое время служил им мощным опорным пунктом. Бетонные корпуса предприятия сдерживали продвижение российских войск, но теперь этот рубеж утрачен, и перед армией РФ открылась возможность выйти к реке и окружить отступающие подразделения ВСУ.

По данным телеграм-канала «Военная хроника», под контролем российских сил может находиться уже половина Купянска. Основное продвижение идёт с севера, что говорит о разрушении или оставлении укрепрайонов ВСУ в центре города.

Ранее военные источники сообщали, что российские штурмовики готовы форсировать реку Оскол, что может стать переломным моментом на этом направлении. В то же время в левобережной части Купянска бойцы ВСУ продолжают оказывать сопротивление, хотя уйти на правый берег им уже невозможно: центральные районы города скоро займут подразделения группировки «Запад». В таком случае украинские силы в Заосколье окажутся под ударами сразу с двух направлений.

Украинский командир Юрий Федоренко, возглавляющий 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес», заявил, что в Купянске противник блокирован и ведутся зачистки на тех участках, где российские подразделения сумели проникнуть. Он также сообщил о попытках переброски живой силы через реку при помощи троса и подручных плавсредств.

Несмотря на заявления Киева, скрывать реальное положение дел становится всё труднее. Украинский ресурс Deep State, публикующий карты боевых действий, подтвердил продвижение российской армии в Купянске. Эксперты не исключают, что вскоре украинские СМИ будут вынуждены признать этот город невыгодным для обороны.