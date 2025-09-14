В зоне специальной военной операции ликвидирован американский наёмник Джейсон Кристофер Делла Вольпе, известный под позывным Metal. Информацию об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Джейсон Кристофер Делла Вольпе родился 19 февраля 2005 года. По данным Рожина, украинская сторона использовала его в качестве своеобразного агитационного материала: молодой американец появлялся в видеосюжетах, где заявлял, что приехал на Украину «дать отпор Путину».

Как отмечает эксперт, участие иностранцев в боевых действиях на стороне ВСУ не является редкостью. Киев нередко привлекает таких наёмников к публичным акциям, стараясь показать «международную поддержку». Однако, по словам Рожина, судьба американца оказалась недолгой — он был уничтожен в зоне боевых действий российскими силами.