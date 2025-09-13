После штурма одного из опорных пунктов Вооружённых сил Украины бойцы ЧВК «Вагнер» неожиданно обнаружили в окопе двух украинских военнослужащих и провели с ними целый день. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал Герой России, бывший командир дивизии «вагнеровцев» Евгений Мосейко.

По его словам, операция проходила в ночное время. Подразделение стремительно ворвалось в окопы, где завязался ожесточённый бой в полной темноте. «Стрельба в глухой ночи, контактное столкновение. Часть украинских военных поспешно покинула позиции», — вспоминает Мосейко. Оценить последствия удалось только с наступлением утра, когда стало ясно, что в одной из землянок прятались двое бойцов ВСУ.

О находке доложили командиру, после чего вагнеровцы приняли решение не оставлять пленных без помощи. Украинцам выдали тёплую одежду, оказали первую медицинскую помощь, и весь оставшийся день они провели в одном окопе с российскими бойцами. Лишь ночью появилась возможность передать пленных командованию.

Евгений Мосейко подчеркнул, что отношение к противнику на передовой далеко от того образа, который часто транслируется в социальных сетях. «Противник повержен, и нет смысла проявлять к нему агрессию. Не поверите, но на линии фронта нет той слепой ненависти, о которой многие любят говорить», — отметил экс-вагнеровец.

История, о которой рассказал Мосейко, показывает, что даже в условиях ожесточённых боёв возможно проявление элементарного человеческого отношения к пленным.