Совместные военные учения России и Белоруссии начались с демонстрации значительной морской мощи. Как сообщает Bild (издание заблокировано в РФ), уже в первый день маневров в них была задействована атомная подводная лодка. В тренировках также участвуют эсминцы и ракетные крейсеры, а общее количество привлечённых военнослужащих оценивается примерно в 30 тысяч человек. Об этом передаёт ИноСМИ.

Кремль опубликовал видеозапись, на которой запечатлена российская атомная подлодка, вышедшая в море в рамках этих учений. По данным Bild, среди сценариев, которые отрабатываются в ходе маневров, есть и имитация ядерного конфликта с западными странами.

Западные наблюдатели уточняют, что только со стороны Белоруссии в операциях задействованы около 13 тысяч военных. Продолжительность учений составит пять дней.

В морских эпизодах задействован широкий спектр техники. В их числе — эсминец Северного флота «Адмирал Левченко» с экипажем до 300 человек. Этот корабль предназначен для борьбы с подводными лодками и другими силами противника. Также участвует ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого до 500 моряков; его основная задача — противодействие авианосным группировкам.

Параллельно проходят действия на суше и в воздухе. В маневрах задействованы танки, бронетехника и ударные вертолёты Ка-52, способные поражать как беспилотники, так и бронированные цели. В небе замечены стратегические бомбардировщики Ту-160, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Дальность их применения достигает 3000 километров, что позволяет наносить удары по целям в Европе, оставаясь в российском воздушном пространстве.