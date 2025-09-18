Россия представила новые реактивные ударные беспилотники, обладающие повышенной стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы. Как пишет Business Insider, использование устойчивых к помехам технологий делает такие аппараты практически неуязвимыми для систем РЭБ.

В отличие от уже известной «Герани-2», новый дрон оснащён турбореактивным двигателем. Это позволяет ему развивать скорость до 370 километров в час и преодолевать расстояния до тысячи километров. По информации издания, максимальных показателей аппарат достигает именно в районах, где работает украинская противовоздушная оборона, что значительно осложняет её работу.

При этом внутренняя компоновка нового беспилотника во многом схожа с «Геранью-2». Однако в «Герани-3» установлена спутниковая навигационная система, которая, по данным Business Insider, обеспечивает защиту от подавления со стороны противника. Такой комплекс мер делает дрон эффективным даже в условиях активного применения систем РЭБ.

Аналитики отмечают, что появление «Герани-3» наглядно демонстрирует продолжение курса Москвы на развитие дронов-камикадзе. Россия не только совершенствует технологии, но и наращивает производство беспилотников нового поколения, делая ставку на их массовое применение.

Business Insider подводит итог: модернизация и разработка реактивных беспилотников подтверждает, что Россия намерена и дальше укреплять свои возможности в области беспилотной авиации, используя её как одно из ключевых средств давления на противника.