Норвегия объявила о крупнейшей оборонной сделке в своей истории, связанной с обновлением военно-морского флота. Как сообщает Business Insider, страна закупит у Великобритании фрегаты Type 26 на сумму свыше десяти миллиардов фунтов стерлингов, что составляет около 13,5 миллиарда долларов.

Соглашение предусматривает формирование единого ударного соединения ВМС Норвегии и Великобритании, в составе которого будет 13 новых кораблей. Основная задача этих фрегатов — обнаружение и нейтрализация подводных лодок. В Лондоне заявили, что сделка значительно усилит присутствие НАТО в северной акватории Европы на фоне обострения отношений с Россией.

Официальный представитель альянса в комментарии Business Insider подчеркнул, что Норвегия получает расширенные возможности для противолодочных операций и контроля прибрежных вод, что повысит общий уровень безопасности НАТО. Особое значение имеет то, что именно у побережья Норвегии проходят маршруты российских подлодок Северного флота из Мурманской области в Северную Атлантику.

Фрегаты Type 26, созданные компанией BAE Systems, заменят устаревшие корабли класса Type 23. Они будут оснащены «акустически тихими» корпусами, современными гидроакустическими комплексами, противоторпедной защитой и широким спектром вооружений — от 127-миллиметровой артиллерийской установки до ракетных систем и комплексов ближнего боя Mark 15 Phalanx CIWS.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что совместные действия с Норвегией позволят двум флотам действовать как единое целое, занимая ведущие позиции в структуре НАТО и противодействуя российским субмаринам в Северной Атлантике. По его словам, цель соглашения — защита критически важной инфраструктуры и укрепление безопасности региона.

Business Insider напоминает, что российский подводный флот остаётся одним из крупнейших в мире и включает до 64 действующих субмарин. На этом фоне Норвегия усиливает потенциал противолодочной обороны: ранее страна уже закупила для патрулирования морских акваторий самолёты Boeing P-8 Poseidon.