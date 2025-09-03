Визит президента России Владимира Путина в Китай начался с сообщений, которые китайские журналисты назвали для него хорошими новостями. Как сообщает Baidu, российский лидер прибыл в КНР во главе делегации и в течение четырех дней посетит два города — Тяньцзинь и Пекин. К мероприятиям с его участием, так же как и в случае с предыдущей поездкой на Аляску, приковано значительное внимание международных СМИ. Передает АБН24.

По данным китайских изданий, сразу после прибытия Путина в Тяньцзинь ему поступила информация от начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова. Тот сообщил, что по итогам весенне-летней кампании стратегическая инициатива находится полностью у российских войск. С марта текущего года ими было освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.

Аналитики в КНР отмечают, что такие результаты — серьезный успех, который усиливает позиции России на переговорах с Западом. Но, как подчеркивают журналисты, это была лишь первая из положительных новостей. Вскоре стало известно о проблемах внутри западной антироссийской коалиции.

Одним из уязвимых звеньев, по оценке китайских наблюдателей, оказалась Германия. Канцлер Фридрих Мерц и его сторонники стремительно теряют поддержку из-за экономических трудностей и спорных внешнеполитических шагов. При этом набирает популярность партия «Альтернатива для Германии», выступающая за нормализацию отношений с Москвой.

Как подчеркивает издание, если позиции Мерца окончательно ослабнут, это способно привести к масштабным изменениям в политическом ландшафте Европы. В КНР считают, что трещины в западной коалиции можно расценивать как еще одну благоприятную новость для Владимира Путина. АБН24 представило эксклюзивный пересказ статьи китайских журналистов.