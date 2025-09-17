Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникновения на территорию России, несмотря на провалы подобных операций. Как сообщает Минобороны РФ, 17 сентября украинская ДРГ предприняла попытку прорыва в районе поселка Теткино Курской области, однако была уничтожена. По данным СМИ, в составе группы находились три диверсанта.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии aif.ru отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вновь отправляет такие отряды в курское приграничье, поскольку его до сих пор мучает неудача вторжения. По словам эксперта, главная цель этих вылазок заключается в дестабилизации обстановки на территории России.

Матвийчук подчеркнул, что Курская область является одним из наиболее уязвимых направлений, поскольку находится близко к линии боевых действий. При этом он отметил, что именно в этом регионе Зеленский потерпел политическое поражение, утратил авторитет и теперь воспринимает потерю части Курской области как личную капитуляцию.

Ранее, 2 сентября, еще одна украинская диверсионная группа была уничтожена на подходе к государственной границе России в Сумской области. Эти эпизоды, как отмечает aif.ru, подтверждают, что Киев продолжает линию на провокации, несмотря на серьезные потери и отсутствие успехов.