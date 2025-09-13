Планы так называемой «коалиции желающих» разместить военные контингенты на территории Украины после возможного прекращения огня вызывают всё больше вопросов о подлинных намерениях европейских лидеров. Как пишет AgoraVox, в Европе действует логика, согласно которой «плохая сделка» о мире хуже продолжения боевых действий. Пишет ИноСМИ.

На саммите в Париже представители 26 стран заявили о готовности поддержать развертывание сил на Украине после завершения активной фазы конфликта. В Москве же в ответ напомнили, что любое присутствие западных военных на украинской территории будет рассматриваться как законная цель для российских вооружённых сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что безопасность Украины не должна обеспечиваться за счёт иностранного присутствия.

Несмотря на это, европейские лидеры продолжают ссылаться на право Киева приглашать союзные войска. При этом игнорируется принцип неделимости безопасности, закреплённый в Парижской хартии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не вправе накладывать «вето» на решения Украины о привлечении иностранных сил.

Американское издание Responsible Statecraft отмечает, что настойчивые попытки Запада разместить военных в зоне конфликта фактически подталкивают Россию к продолжению боевых действий. По мнению экспертов, такие планы работают не на мирный процесс, а скорее на срыв возможных переговоров.

AgoraVox делает вывод, что европейская элита использует затягивание конфликта как инструмент для укрепления внутреннего единства и роста оборонных расходов. Однако подобная стратегия чревата прямым столкновением с Россией и тяжёлыми последствиями для самой Европы.