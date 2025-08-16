Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске важным шагом к восстановлению диалога между двумя крупнейшими ядерными державами. Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что в последние годы такого общения не было. По его словам, при Джо Байдене контакты между Москвой и Вашингтоном фактически прекратились и были заменены угрозами и давлением. Саммит в Анкоридже, по мнению Зюганова, показал, что эти подходы себя исчерпали.

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News также высказался о результатах переговоров. Он заявил, что Украина и Владимир Зеленский должны прийти к соглашению с Россией, поскольку без этого урегулирование невозможно. По словам главы Белого дома, именно диалог с Москвой способен открыть путь к деэскалации.

Трамп сообщил и о планах провести новую встречу уже в трехстороннем формате. Он уточнил, что в предстоящих переговорах примут участие он сам, Владимир Путин и Владимир Зеленский. По его словам, подготовка к этой встрече уже началась.