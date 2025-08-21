Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, прошедшей в Москве, прокомментировал риторику европейских лидеров в отношении Украины. Как передает ТАСС, Лавров расценил заявления западных политиков о защите Украиной европейских ценностей как своеобразное признание истинной сути этих самых ценностей.

По словам Лаврова, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие представители европейского истеблишмента говорят о необходимости поддерживать Киев до конца ради сохранения европейских принципов, это, по сути, является “явкой с повинной”. Таким образом, считает министр, Европа сама демонстрирует, что именно представляет собой идеология, на которую она ссылается, объясняя свою поддержку украинской стороне.

Кроме того, Лавров четко обозначил позицию России по вопросу возможных гарантий безопасности для Киева. Он заявил, что Москва не примет никакие договоренности, если они будут содержать угрозы российской безопасности. Министр напомнил, что после саммита на Аляске, где прошли переговоры с участием президента США Дональда Трампа, европейские лидеры попытались предложить свою стратегию на встречах в Вашингтоне. Эта линия, по мнению Лаврова, направлена на дальнейшую изоляцию России и стремление нанести ей стратегическое поражение.

Тем самым, как подчеркнул министр, российская сторона не намерена игнорировать попытки Запада продолжить давление и будет реагировать на любые угрозы, направленные на подрыв суверенитета страны.