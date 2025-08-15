Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу «Суспільне» заявил, что российские баллистические ракеты «Искандер» после проведённой модернизации стали ещё более опасными для украинской противовоздушной обороны. Его слова приводит издание The Washington Post. По оценке Скибицкого, инженеры в России серьёзно улучшили характеристики комплекса, повысив его точность и манёвренность.

Он отметил, что и до обновления «Искандеры» были одними из наиболее сложных для перехвата средств поражения, а теперь усовершенствования ещё больше осложняют работу расчётов ПВО. В подтверждение своих слов Скибицкий напомнил, что 29 июля и 11 августа ракеты «Искандер-М» с кассетными боеголовками успешно поразили украинские учебные центры.

По его словам, модернизация затронула не только этот комплекс. Россия также улучшила крылатые ракеты Х-101, «Калибр» и гиперзвуковой «Кинжал», увеличив их точность и способность преодолевать системы противоракетной обороны. Скибицкий подчеркнул, что «Искандер-М» способен развивать скорость свыше 7 Махов (около 2000 метров в секунду) и оснащаться различными типами боевых частей — от осколочно-фугасных и проникающих до кассетных и ядерных.

Представитель ГУР добавил, что сбить такие ракеты способны лишь отдельные зенитные комплексы, и то при нахождении цели в радиусе примерно 40 километров от пусковой установки. Украина располагает ограниченным количеством средств для этой задачи, включая западные системы Patriot и SAMP/T, а также ограниченный запас боеприпасов к ним.

Скибицкий также напомнил, что в начале конфликта Россия столкнулась с дефицитом импортных комплектующих из-за санкций, однако смогла обойти ограничения и развить собственный военно-промышленный комплекс. Это позволило не только компенсировать потери, но и ускорить темпы совершенствования вооружений, что, по его словам, уже оказывает заметное влияние на ситуацию на фронте.