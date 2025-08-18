Подразделения российской армии прорвались на территорию города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили сразу несколько военных корреспондентов. Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo отметил, что российские военные ведут бои уже в административных границах города.

Информацию подтвердил и военный журналист Евгений Лисицын. Согласно данным Telegram-канала Condottiero, части ВС РФ вошли в Константиновку со стороны населенного пункта Предтечино. По его сведениям, российские подразделения закрепились на новых позициях и продолжают подтягивать резервы для дальнейшего развития наступления.

Одновременно военные источники сообщают о продвижении российских сил в направлении Плещеевки и Нелеповки, а также вдоль железной дороги в районе Александро-Шультино. Эти действия указывают на расширение фронта и попытку создания более выгодного положения для будущих боевых операций.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников, в комментарии, опубликованном «АиФ», подчеркнул стратегическое значение города. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский называл Константиновку «городом-крепостью», и потому ее освобождение станет серьезным ударом по пропагандистским заявлениям Киева. Иванников отметил, что это важный опорный пункт украинской армии, удержание которого позволяло ВСУ контролировать ключевые направления на Донбассе.

Эксперт считает, что закрепление российских войск в Константиновке открывает прямой путь к Славянску и Краматорску. Кроме того, появляется возможность выхода в сторону Дружковки, которая представляет собой значимый промышленный центр и крупный железнодорожный узел, связывающий Донбасс с Харьковом и Днепропетровском.

По оценке Иванникова, бои за Константиновку могут стать переломным моментом всей кампании в Донбассе и приблизить российские войска к полной победе в регионе.