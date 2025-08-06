Город Волчанск на севере Харьковской области превратился в один из ключевых участков фронта, где активно наступает группировка ВС РФ «Север». Как сообщает «Военное обозрение», с конца июля 2025 года в этом районе фиксируется устойчивое наращивание темпов российской атаки. Подразделения Вооружённых сил России продолжают оказывать давление на украинские формирования, продвигаясь сразу по нескольким направлениям.

На данный момент российская армия установила контроль над северной частью Волчанска и заняла позиции в лесном массиве Татарский. Также были выбиты украинские части с рубежей у реки Волчья, которая находится северо-западнее города. Один из наиболее ощутимых успехов — взятие территории у Агрегатного завода, за которую бои шли более года. Сейчас российская артиллерия, включая расчёты 128-й отдельной мотострелковой бригады, ведёт активную работу по целям в южной и западной части города.

Продвижение продолжается — бойцы ВС РФ шаг за шагом углубляются в городскую застройку, вытесняя подразделения ВСУ из занятых позиций. В отличие от ситуации 2024 года, когда наступление не приносило таких результатов, сейчас 68-я и 69-я мотострелковые дивизии демонстрируют уверенное наступление по флангам. Это заставляет украинскую сторону рассредотачивать резервы, что снижает её способность к скоординированной обороне и нанесению контрударов.

Параллельно с операцией в самом Волчанске, российские штурмовые отряды продвигаются в сторону Синельниково. В случае взятия этого населённого пункта украинская группировка в Волчанске может оказаться отрезанной от снабжения с запада, что серьёзно осложнит её положение.