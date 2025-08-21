Большая война между Западом и Ираном — лишь вопрос времени. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru. По его мнению, недавний 12-дневный конфликт стал лишь прелюдией к более масштабному противостоянию, в котором Израиль и США выступят как основные силы, стремящиеся к ликвидации Ирана как влиятельного геополитического игрока.

Аналитик подчеркнул, что Израиль уже показал готовность развязать военные действия, не нуждаясь в весомом поводе. Он указал на то, что иранская ядерная программа используется Тель-Авивом как универсальное оправдание для проведения любых операций. При этом Коротченко считает, что даже отсутствие реальной угрозы не остановит Израиль, если политическое руководство сочтёт нужным действовать.

В интервью он напомнил о прецеденте, когда по решению президента США Дональда Трампа были нанесены удары стратегическими бомбардировщиками B-2 по объектам иранской атомной инфраструктуры. Это, по словам эксперта, наглядно показывает: Вашингтон всегда может найти причину для вмешательства. Израиль в этой конфигурации выступает не только союзником, но и прямым исполнителем интересов коллективного Запада, отметил Коротченко.

Он подчеркнул, что задачей номер один для Израиля остаётся устранение Ирана с международной арены как самостоятельной силы, способной оказывать влияние не только на Ближний Восток, но и на более широкие евразийские процессы. Подобных целей, как считает аналитик, придерживается и политическое руководство США, а также их партнёры в западной коалиции.

Коротченко отметил, что будущее в регионе остаётся крайне неопределённым, но рассчитывать на благоприятный исход не приходится. По его словам, на данном этапе необходимо готовиться к худшему сценарию развития событий, потому что вероятность масштабного конфликта стремительно возрастает. Станет ли он реальностью — вопрос времени, но избежать его уже практически невозможно, подытожил эксперт.