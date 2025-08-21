Варшава оказалась в неудобной ситуации после того, как ее не пригласили на саммит с участием президента США Дональда Трампа. Как сообщает издание «Коммерсант», польская сторона до последнего момента была уверена в своем участии и теперь пытается выяснить, кто именно несет ответственность за это дипломатическое упущение.

По информации источника, Польша традиционно подчеркивает свою близость к Соединенным Штатам и активную поддержку Украины, позиционируя себя в качестве ключевого союзника Вашингтона в Европе. Однако отсутствие приглашения на важную встречу с участием американского лидера поставило польское руководство в неловкое положение. Особенно это коснулось нового президента страны Кароля Навроцкого, который занял пост главы государства менее двух недель назад и уже оказался втянут в международный скандал.

Как отмечает издание, американская администрация возложила вину на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. По версии аналитиков, именно он на недавнем онлайн-совещании с европейскими коллегами якобы выразил сомнение в готовности Варшавы участвовать в саммите в Вашингтоне, что и было воспринято как отказ.

Кроме того, в польских политических кругах озвучивается версия, согласно которой вина за отсутствие Польши на саммите может частично лежать и на Украине. От Варшавы ожидают, что Киев, как близкий союзник, мог бы проявить инициативу и настаивать на участии польской делегации, однако этого не произошло.