Российские власти не стали комментировать заявления Генерального штаба Украины об атаке на порт «Оля» в Астраханской области. Как передаёт телеканал «Царьград», ни местные жители, ни региональные Telegram-каналы не сообщали о каких-либо происшествиях в районе порта 14–15 августа.

Ранее в ВСУ заявили, что ночью украинские беспилотники якобы нанесли удар по сухогрузу, перевозившему иранские компоненты для беспилотников типа «Шахед» и боеприпасы. По версии Киева, атака пришлась именно на порт «Оля».

В то же время Министерство обороны России сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника. Один из них был уничтожен в небе над Калмыкией, которая граничит с Астраханской областью и районом, где расположен порт. Информации о каких-либо инцидентах от губернатора Игоря Бабушкина также не поступало.

По данным издания, анализ открытых спутниковых снимков астраханского порта не выявил следов повреждений инфраструктуры или затонувших судов. Эксперты, опрошенные телеканалом, предполагают, что подобные заявления могут быть частью информационного противостояния, направленного на создание определённого политического фона.

Порт «Оля» играет важную роль в работе международного транспортного коридора «Север–Юг», который соединяет Россию со странами Каспийского региона, Ближнего Востока и Южной Азии. Его мощности позволяют ежегодно обрабатывать до 5 млн тонн грузов, включая зерно, металлы и контейнерные партии, что делает его стратегическим объектом для внешнеэкономической деятельности региона.