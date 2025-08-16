Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай. По его словам, встреча стала возможной благодаря политической воле двух президентов и их стремлению найти общие подходы к решению глобальных проблем, включая прекращение боевых действий в Украине. Астана расценила этот саммит как начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на высшем уровне.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа на американской военной базе. Разговор продолжался около трех часов и проходил в разных форматах: сначала тет-а-тет в лимузине Трампа по дороге к месту переговоров, затем в расширенном составе «три на три». С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что главной темой обсуждения было урегулирование украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул, что необходимо «перевернуть страницу» в отношениях Москвы и Вашингтона и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Дональда Трампа посетить Москву.

Со своей стороны американский президент отметил, что переговоры прошли продуктивно и позволили добиться прогресса, хотя полного согласия по ряду вопросов достичь не удалось.