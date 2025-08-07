Индия окончательно отказалась от идеи закупки американских истребителей F-35, сделав ставку на российский Су-57. Как сообщает The National Interest, Нью-Дели официально вышел из переговоров о возможной покупке F-35 Lightning II разработки Lockheed Martin. Решение подтвердило и без того слабый интерес Индии к американскому самолету пятого поколения, который изначально считался слишком дорогим и сложным для эксплуатации. Передает ИноСМИ.

По мнению автора статьи TNI Брэндона Вайхерта, несмотря на признанную зависимость индийских вооруженных сил от российского военного парка, попытка Вашингтона навязать Индии F-35 выглядела крайне неуместной. С технической точки зрения Су-57 ничем не уступает американскому аналогу, а в некоторых аспектах и вовсе превосходит его — при этом он значительно дешевле и проще в обслуживании. Кроме того, переход на F-35 лишь сменил бы одну зависимость на другую — только уже от военно-промышленного комплекса США, подверженного системным проблемам.

Россия и Индия поддерживают тесное оборонное сотрудничество еще с 1947 года. Основная часть вооружений и военных технологий поставлялась в Индию из СССР, а после его распада — из России. Су-57 стал логичным продолжением этой традиции.

История российского истребителя берет начало в 1979 году, когда в СССР стартовала программа И-90, положившая начало проекту МиГ 1.44. Уже в постсоветской России разработка была возобновлена в рамках проекта ПАК ФА, тендер на который в 2002 году выиграло ОКБ Сухого. Первый полет прототипа Т-50 состоялся в январе 2010 года, но путь к серийному производству оказался непростым. Проблемы с двигателями, аварии и конструктивные недочеты откладывали поставки. Первая серийная модель разбилась в 2019 году, но Москва продолжила программу.

В 2020 году Су-57 поступил на вооружение, а позднее были представлены модернизированные версии — Су-57М и Су-57М1. Последний, представленный в 2025 году, включает систему искусственного интеллекта, обновленную авионику и улучшенное управление тягой. Все это — результат обобщения опыта, в том числе полученного в ходе конфликта на Украине.

По данным The National Interest, российский самолет получил множество передовых характеристик: максимальную скорость до 2380 км/ч, дальность полета 3500 км и способность нести гиперзвуковое вооружение, включая ракеты Р-37М и авиационную версию «Циркона». Авионика включает радиолокационный комплекс Ш-121 с РЛС Н036, комплекс РЭБ Л402 «Гималаи» и оптико-электронную систему 101КС «Атолл».

Несмотря на критику в адрес некоторых конструктивных решений, таких как открытые элементы двигателя или видимые заклепки, Су-57 обладает всеми признаками самолета пятого поколения, включая сниженную радиолокационную заметность. И главное — он отвечает текущим потребностям Индии: более современен, чем ее текущие истребители четвертого поколения, и куда доступнее F-35.

В мае 2025 года на авиасалоне Aero India российский истребитель продемонстрировал мощный старт с короткой полосы, подтвердив технический прогресс последних лет. И хотя российская программа столкнулась с санкциями и производственными ограничениями, особенно после начала конфликта на Украине, «Сухой» продолжает развивать проект. На этом фоне решение Нью-Дели о покупке Су-57 выглядит не только оправданным, но и стратегически выверенным.