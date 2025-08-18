18 августа дипломатическая сцена отметилась редким событием. Как сообщает китайский портал Sohu, лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО и председатель Европейской комиссии прибыли в США вместе с Владимиром Зеленским. В Европе это назвали демонстрацией единства и попыткой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы не допустить сделки Москвы и Вашингтона по формуле «территории в обмен на мир». Передает RZNonline.ru.

Одновременно ЕС объявил о новом пакете санкций против России. Однако Трамп отреагировал жёстко: в Белый дом он допустил только Зеленского, оставив европейскую делегацию ждать. Такой шаг расценили как проявление стратегии «разделяй и властвуй» и очередное пренебрежение Вашингтона к европейскому протоколу.

Переговоры на Аляске между Путиным и Трампом не дали прорыва, но в Европе опасаются кулуарных договорённостей. Аналитики отмечают, что давление ЕС скорее символическое: военных рычагов у Европы нет, а в экономике она не раз шла на уступки США.

Главная проблема остаётся неизменной — отсутствие общей концепции безопасности. Европа устала от конфликта, санкций и тарифных споров, а визит лидеров в Вашингтон больше походил на политическое шоу. Сам Трамп, по наблюдению Sohu, ясно дал понять: численность делегации не превращается в весомый аргумент.