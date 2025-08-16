Китайское издание Sohu связало встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с военной активностью США и их союзников. По мнению авторов материала, Вашингтон использует демонстрацию силы как дополнительный инструмент давления на Москву. Передает RZNonline.ru.

С 1 августа на Аляске проходят масштабные маневры «Арктический край», организованные Северным командованием Вооруженных сил США совместно с Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. В учениях задействованы сухопутные подразделения, авиация, морская пехота США, а также военные из Великобритании и Дании. Основное внимание уделено отработке действий в условиях Арктики, включая сценарии перехвата крылатых ракет.

Совпадение даты переговоров и начала еще одних учений, получивших название «Полярный кинжал», также отмечается в публикации Sohu. Эти маневры стартовали 15 августа — в день саммита Путина и Трампа. В них принимали участие американские силы специального назначения, включая подразделения «морских котиков», которые тренировались в переброске и штурме в экстремальных условиях.

Эксперт Вэй Дунсю в комментарии для Sohu назвал происходящее наступательно-оборонительной стратегией США, позволяющей блокировать районы Арктики и демонстрировать военные возможности. По мнению китайских аналитиков, подобные действия превращают переговоры из обычного дипломатического диалога в экзамен для российского президента, которому приходится вести беседу на фоне военной угрозы.

Издание также предположило, что инициатива Трампа направлена на проверку готовности Москвы идти на уступки в вопросах урегулирования украинского конфликта. В публикации не исключается и возможность расширения формата переговоров с привлечением Владимира Зеленского, что могло бы осложнить позицию России.

Китайские журналисты обращают внимание на контраст: пока США проводят демонстративные военные маневры, Россия и Китай недавно завершили совместные учения «Морское взаимодействие-2025», акцентируя внимание на укреплении стабильности и безопасности. В этой связи переговоры на Аляске, по оценке Sohu, проходили в атмосфере повышенной напряженности, а сама военная активность США и НАТО лишь усиливает риски эскалации.