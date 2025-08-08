Китай совершил серьёзный шаг в развитии своей военной авиации, представив тяжёлый транспортный вертолёт AC333. Как сообщает портал Sohu, машина оснащена тремя новыми турбовальными двигателями мощностью по 5000 киловатт каждый. Совокупная тяга превышает 15 тысяч киловатт, что делает AC333 сопоставимым с ведущими мировыми аналогами. Передает RZNonline.ru.

До этого Китай значительно отставал в классе тяжёлых вертолётов. Для сравнения, американский CH-53K поднимает до 16 тонн, российский Ми-26 — ещё больше, в то время как китайский Z-8 ограничивался 5,5 тоннами. Новый AC333 способен перевозить до 15 тонн груза, включая бронетехнику — к примеру, две БМП Type 04A с десантом или три лёгкие машины Lynx.

По данным, машина предназначена не только для боевых задач, но и для ликвидации последствий стихийных бедствий. После землетрясения в Вэньчуане китайские инженеры учли необходимость доставки тяжёлой техники в труднодоступные районы. AC333 также может работать в условиях высокогорья, пыли и песчаных бурь.

Вертолёт сохраняет управляемость даже при отказе одного двигателя. Оптимизация лопастей, фильтрация воздуха и система подавления теплового следа повышают его устойчивость и выживаемость. Хотя представлена гражданская версия, военная модификация уже проходит испытания и будет оснащена защитой и РЭБ.

С появлением AC333 Китай стал третьей страной в мире, способной производить тяжёлые транспортные вертолёты. Это закрывает важный пробел в оснащении ВВС КНР и расширяет возможности сил быстрого реагирования.