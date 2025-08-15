Американское издание The Alaska Landmine, работающие на Аляске, опубликовало в соцсети X сообщение о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков якобы прибыл в Анкоридж накануне саммита России и США. В публикации утверждалось, что он был замечен в местном ресторане Jens’s в компании нескольких мужчин, которых авторы поста сочли похожими на россиян.

К сообщению были приложены фотографии, однако на них запечатлен другой человек. Судя по внешнему виду, издание могло принять за Пескова российского посла в США Александра Дарчиева.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, начало переговоров запланировано на 22:30 по московскому времени. Он уточнил, что план встречи уже согласован, а подготовка к саммиту находится на заключительной стадии.

Саммит в Анкоридже привлек внимание международных и местных СМИ, а также вызвал интерес у жителей города, где размещаются делегации.