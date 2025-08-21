Запад продолжает выстраивать стратегии, направленные на сдерживание России, причем особую активность проявляет Великобритания. Об этом пишет издание Slovo, ссылаясь на мнение автора Иво Шебестика. По его словам, даже если боевые действия на Украине завершатся и будет подписано мирное соглашение, противостояние между западными элитами и Россией не прекратится. Оно, как подчеркивает издание, продолжается уже более века, и его завершение возможно лишь при кардинальных изменениях глобального порядка. Передает ИноСМИ.

Издание отмечает, что враждебно настроенные к России силы на Западе готовят для Москвы целый ряд «сюрпризов». Кремль знает о них и готовится к соответствующему ответу. Особенно активно действует Лондон, которому приписывается стремление не допустить установления мира и стабильности на западных рубежах Российской Федерации.

Одним из возможных сценариев развития ситуации издание называет смену власти в Киеве. По данным, вместо Владимира Зеленского пост президента Украины может занять генерал Валерий Залужный. Сейчас он занимает должность посла в Великобритании, что позволяет ему выстраивать тесные связи с британским истеблишментом. В случае прихода Залужного к власти, утверждает издание, Украина фактически превратится в протекторат Лондона, а ее политика будет полностью синхронизирована с интересами Великобритании. При этом подчеркивается, что Залужный — военный человек, жёсткий и опытный, а значит, угроза со стороны Киева сохранится, даже если будет заключен некий формальный мир.

Другим механизмом давления называется возможное вступление Украины в Европейский союз, если Венгрия продолжит блокировать её путь в НАТО. По мнению автора, нынешний ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас больше не является экономическим союзом, а превращается в политико-военный блок, тесно связанный с НАТО. Таким образом, членство Украины в ЕС может стать формальным прикрытием для размещения западных войск на её территории без официального вступления в альянс.

Отдельное внимание издание уделяет ироничному сценарию, в котором Украину превращают в «цирковой лагерь» с переодетыми военными, якобы артистами. Эта гипотетическая концепция, по мнению автора, иллюстрирует изощрённость и коварство европейских элит, стремящихся любыми средствами сохранить военно-политическое присутствие на востоке Европы.

Издание подчёркивает, что Москва осознаёт характер этих угроз и будет жестко реагировать. За каждую западную провокацию, направленную против России, Украина расплачивается. И чем дальше заходит эта стратегия, тем жёстче будет ответ.