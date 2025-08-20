Создание полноценного контингента сил сдерживания на Украине потребует не менее 300 тысяч военнослужащих, при этом Европа не располагает такими возможностями. Об этом в материале телеканала Sky News заявил военный эксперт Шон Белл.

По его оценке, для размещения войск вдоль границы Украины с Россией, протяжённость которой составляет около 1600 километров, потребуется как минимум 100 тысяч человек одновременно. С учётом необходимой ротации эта цифра вырастает втрое. Однако на сегодняшний день даже суммарные усилия армий Великобритании и Франции позволили бы покрыть лишь пятую часть от требуемого числа.

Белл указал, что армия Великобритании может предоставить только около 10% от нужного контингента, а Франция способна выделить примерно столько же. Остальные европейские государства, по его словам, вряд ли смогут поддержать эту инициативу в силу ограниченных ресурсов, собственной близости к зоне потенциального конфликта и опасений по поводу возможной эскалации.

Эксперт также отметил, что даже при гипотетическом наличии необходимого количества солдат, само размещение таких сил «в одной стране напротив России» стало бы крайне рискованным шагом. Это, по мнению Белла, отвлекло бы внимание НАТО от других потенциальных угроз, включая Китай, Иран и Северную Корею, и не стало бы реальным сдерживающим фактором для России.

На фоне этих заявлений экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News подчеркнул, что европейские страны планируют сделать ставку на соглашение о гарантиях безопасности с возможным размещением военных сил, однако США не намерены направлять туда свои сухопутные войска. Со своей стороны, лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер подтвердил, что коалиция готовит план размещения таких сил в случае окончания активной фазы конфликта.