Накануне встречи президентов России и США ФСБ и Министерство обороны объявили о проведении масштабной спецоперации, которую назвали ювелирной по точности. Российские спецслужбы выявили объекты, где производились украинские ракетные комплексы «Сапсан», после чего Вооруженные силы нанесли удары и уничтожили эти мощности. Об этом сообщила колумнист Виктория Никифорова на сайте РИА Новости, на публикацию также ссылается Sputnik Латвия.

По данным Никифоровой, ракеты «Сапсан» способны поражать цели на расстоянии до 750 километров. В зону их действия попадают Москва, Минск, города Центральной России, а также ядерный центр в Сарове. Автор подчеркивает, что удары по гражданским объектам в таком случае были бы расценены как военное преступление и акт геноцида, а атака на стратегический ядерный объект могла бы создать угрозу глобальной катастрофы.

РИА Новости приводит сведения о том, что финансирование украинского проекта шло при прямой поддержке правительства Германии. Ключевым политическим покровителем программы назван канцлер Фридрих Мерц. Никифорова напоминает, что в мае он встречался с Владимиром Зеленским и обсуждал использование советских разработок в области ракетостроения. Как отмечается, именно решения канцлера обеспечили многомиллионные вложения в производство «Сапсанов».

В материале подчеркиваются и заявления самого Фридриха Мерца, который неоднократно заявлял о необходимости говорить с Россией «языком силы» и называл ее угрозой для безопасности Европы и США. Он также подчеркивал, что Украина должна победить в конфликте, а Россия потерпеть поражение. По мнению Никифоровой, такая риторика подтверждает прямое вовлечение Берлина в украинский кризис.

Колумнист проводит исторические параллели, напоминая, что во времена Великой Отечественной войны немецкое командование также пыталось развернуть военное производство на территории Украины, но эти планы срывались благодаря действиям советских партизан и разведки. Сегодня, утверждает она, Германия вновь делает ставку на милитаризацию, укрепляя оборонный сектор и расширяя влияние концерна Rheinmetall.

Никифорова считает, что агрессивная политика канцлера Фридриха Мерца фактически делает Германию прямым участником конфликта с Россией. Попытки Берлина вмешиваться в переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном она называет нелегитимными. По ее словам, уничтожение производственных мощностей на Украине стало серьезным ударом по Киеву и его западным союзникам, однако это лишь промежуточный этап в противостоянии.

Издания подчеркивают, что финансирование украинских ракетных программ Германией несет угрозу всей Европе, так как втягивает ее в прямую конфронтацию с Россией и повышает риски масштабной эскалации.