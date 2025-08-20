Будущее украинского конфликта постепенно начинает обретать очертания, и всё больше сигналов говорит о том, что финал может быть ближе, чем казалось ранее. Как сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на свои источники, президент России Владимир Путин готов к прямой встрече с Владимиром Зеленским. Это стало известно после визита украинского лидера в Вашингтон, где он провёл переговоры с Дональдом Трампом.

По данным издания, на этом фоне в Москве рассматриваются и конкретные сценарии завершения спецоперации. Один из них включает в себя демонстрацию новейших российских вооружений. Речь идёт о баллистической ракете под названием «Свирель», которую называют «мини-версией» ракеты «Орешник». Официальные представители Минобороны РФ пока никак не прокомментировали эти сообщения, однако источники предполагают, что испытание ракеты может быть приурочено к возможному перемирию.

В то же время «Блокнот» отмечает, что в Кремле предусмотрен и альтернативный вариант развития событий. Если Киев попытается сорвать намеченные договорённости или пойдёт на провокацию, Москва может использовать более мощную систему — ракетный комплекс «Орешник», уже известный своей разрушительной силой.

Как подчёркивают российские военкоры, достигнутые на фронте результаты, а также технологическое превосходство России сводят шансы Киева на диктовку условий к нулю. Удары по ряду направлений, по мнению наблюдателей, ещё больше усилят позицию Москвы на переговорах.

На фоне этих сообщений всё более очевидным становится то, что возможная встреча Путина и Зеленского, если она состоится, пройдёт при жёстких условиях, в которых последнему придётся принимать решения в условиях серьёзного давления.